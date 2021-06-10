صور نادرة للفنانة جميلة عوض في سن الطفولة..ملامحها اتغيرت كتير!

عدن - ياسمين عبد العظيم - جميلة عوض

اتفرج صور نادرة للفنانة جميلة عوض في الطفولة ، تداولت مجموعة من الصورة النادرة القديمة للفنانة جميلة عوض بين مستخدمي وصفحات موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، وذلك بالتزامن مع انتشار خبر ارتباطها وخطوبتها بمونتير سينمائي مشهور ليتسائلوا عن حقيقة تلك الأخبار.

ظهرت الفنانة جميلة عوض خلال الصور وهي في سن الطفولة وكانت ملامحها مختلفة تماما عن ما هي عليه حاليا، فالصورة الأولى ظهرت برفقة جدها الفنان الراحل محمد عوض وجدتها، والصورة الثانية برفقة والدها ووالدتها، وتظهر جميلة في الصورة أنها طفلة هادئة ذات ملامح ملائكية بريئة.

وفور تداول الصور على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” حصلت الصور على العديد من الإعجابات من قبل الجمهور والمتابعين وعلق الكثير منهم داعين للفنان الراحل محمد عوض جد الفنانة جميلة، كما أنهم أشادوا برقتها وملامحها الهادئة الجميلة منذ أن كانت طفلة وحتى الأن.

جدير بالذكر أن الفنانة جميلة عوض لاقت إشادة كبيرة من قبل النقاد والجمهور لدورها الذي قامت بتجسيده في مسلسل “حرب أهلية” الذي كان من ضمن تسابق المسلسلات الرمضانية وتم عرضه خلال شهر رمضان الماضي من هذا العام.

حيث لعبت الفنانة جميلة عوض دورا جوهريا في أحداث المسلسل، حيث أنها جسدت دور فتاة تعاني من مرض نفسي نتيجة انفصال والدتها ووالدها منذ طفولتها وتربيتها بعيدا عنهم، مما أدى الأمر إلى جعلها فتاة حقودة تكره الأخرين حتى أصدقائها وتتمنى لهم الشر وتنفذه بالفعل، ولكنها سرعان ما رجعت إلى صوابها وتزوجت وأنجبت طفلة.

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