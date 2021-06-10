أرملة سعيد صالح تكشف أسراره وكواليس زواجهما السري

عدن - ياسمين عبد العظيم - حلت شيماء فرغلي، أرملة الفنان الكبير سعيد صالح، ضيفة الساعات الماضة، مع الإعلامية ياسمين الخطيب ببرنامج “ونقول كمان” على شاشة قناة النهار.

وخلال اللقاء كشفت شيماء فرغلي، أرملة الفنان الكبير سعيد صالح، العديد من الأسرار في حياتها مع الفنان سعيد صالح.

وأكدت شيماء فرغلي، أرملة الفنان الكبير سعيد صالح،، على أن زواجها من الفنان الكبير سعيد صالح لم يكن زواج “مصلحة”، مشيرة إلى أن هناك من اعتقد أنها تزوجته حتى يساعدها في أعمال فنية.

وأضافت شيماء فرغلي،: “سعيد طلب مني ألبس الحجاب وأبعد عن الوسط، وقالي أنا خايف عليكِ ولبست الحجاب فعلا 5 سنين عشان كنت بحبه جدًا، لكن لما تعب حسيت إن الدنيا هتخنق علينا جدًا فقلعت الحجاب وقررت أرجع للشغل”.

وأشارت شيماء فرغلي، إلى أنها قامت بمساعدة زوجها الفنان سعيد صالح، قائلة:”سعيد صالح هو أفضل إنسان قابلته في حياتي، وصاحب فضل في حياتي، وحفظني القرآن الكريم، وعلمني بعد الانتهاء من الصلاة أن أسبح، وعلمني العديد من الأشياء في الدين والحياة”.

كما كشفت شيماء فرغلي، خلال اللقاء كواليس زواجها السري من النجم الكبير سعيد صالح، قائلة إنه تم إخفاء خبر زواجهما عن ابنته وذلك لأن ابنته كانت صديقتها لذا تم اتخاذ قرار بعدم إخبارها :”مكنش ينفع نقول إننا إتجوزنا عشان متزعلش”.

وأشارت شيماء فرغلي، إلى أن علاقة الحب بينها وبين سعيد صالح استمرت 7 سنوات، قائلة: “مفيش حاجة اسمها سن في الحب رغم الفارق الكبير بيننا”.

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