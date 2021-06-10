رسالة رومانسية من محمد الشرنوبي لزوجته في عيد زواجهما (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفل الفنان الشاب محمد الشرنوبي، اليوم الخميس 10 يونيو 2021، بعيد زواجه الأول مع زوجته راندا رياض، بمنشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام.

ونشر محمد الشرنوبي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، مجموعة من الصور له مع زوجته راندا رياض على البحر

وكتب الشرنوبي قائلًا “اول سنه تعدي علينا مع بعض في بيت واحد وتاني سنة تقريباً لينا مع بعض عايز اقول لك حاجات كتير اوي لا يمكن تكفي اقولها لك هنا بس بجد حاسس ان قلبي و عقلي اختاروا صح، اكتشفت انك اجدع و اطيب و احن بنت في الدنيا ربنا يخليكي ليا و يبعد عننا كل شر.. بحبك يا راندا.. كل سنة واحنا مع بعض دايماً ان شاء الله”

ولاقت الرسالة والصور إعجاب آلاف المتابعين من محبي وجمهور الفنان الشاب محمد الشرنوبي، حيث استطاع ان يحصد 70 ألف إعجاب في اول ساعة.

وفي وقت سابق، نشرت راندا رياض، زوجة الفنان المتألق محمد الشرنوبي صورة لها برفقه زوجها خلال قضاءهما العطلة الصيفية بجزر المالديف.

جديربالذكر أن آخر أعمال محمد الشرنوبي مسلسل “كل ما نفترق” بطولة ريهام حجاج، آيتن عامر، رانيا يوسف، رحاب الجمل، سلوى خطاب، أحمد صيام، أحمد فهمي، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج مصطفى أبو سيف.

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