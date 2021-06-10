سمية الخشاب تكشف عن وصفة مدهشة لإنقاص الوزن..تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد العظيم - سمية الخشاب

تعرف على وصفة سمية الخشاب لإنقاص الوزن، كشفت الفنانة سمية الخشاب عن سر جمالها وأنوثتها وإنقاص وزنها خاصة بعد ظهورها خلال سنوات ماضية زائدة الوزن عن طبيعتها، وذلك خلال إحدى تصريحاتها الصحفية خلال الأيام القليلة الماضية، وتداول عدد من الفتيات تلك الوصفة على صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”الفيسبوك”.

قالت الفنانة سمية الخشاب، كاشفة عن سر جمالها وأنوثتها، ومصدر طاقتها المتجددة طوال الوقت، وسر إنقاص وزنها خلال الفترة الأخيرة، حيث أشارت أن تلك الوصفة لا بد أن تفعلها كل إمرأة للحفاظ على بشرتها فهي غنية بالفيتامينات والعناصر المفيدة لنضارة البشرة والشعر.

وأوضحت سمية الخشاب أن مكونات الوصفة عبارة عن:ما يقارب من حوالي نصف حزمة جرجير، نصف حزمة بقدونس، نصف حزمة كرفس، نصف حزمة كزبرة خضراء، خيارتان، ، نصف حزمة شبت، تفاحة مقطعة وثمرة كمثرى، دون وضع أي مصدر تحلية حتى العسل أو السكر، وبهذا العصير كله طبيعي، مشيرة إلى أن تلك الوصفة تكفي لمدة حوالي 5 أيام بشرط وضعها في الثلاجة.

حيث صدر كليب للفنانة سمية الخشاب مؤخرا خلال الساعات القليلة الماضية برفقة الفنان المطرب عمر كمال، وحقق الكليب مشاهدات عالية بمجرد تحميله على موقع تنزيل الفيديوهات “اليوتيوب”، ولم يكن هذا الدويتو هو الأول لسمية الخشاب بل إنها قامت بدويتو مع زوجها السابق الفنان المطرب احمد سعد وكان بعنوان “بالحلال يامعلم”.

وشاركت الفنانة سمية الخشاب في مسلسل “موسى” الذي كان بطولة الفنان محمد رمضان الذي خاض به السباق الرمضاني لهذا العام، المسلسل شارك فيه العديد من الفنانين والفنانات وحقق نجاحا كبيرا بين المشاهدين.

مقالات أخرى قد تهمك:

طرح كليب سمية الخشاب وعمر كمال “أوعدك” (فيديو)

بعد غنائها مع عمر كمال.. سمية الخشاب تتحدى النجمة الأمريكية ريهانا