ياسمين صبري تبهر الجمهور بإطلالة جديدة على الانستجرام (صور)

اتفرج ياسمين صبري تبهر الجمهور بإطلالة جديدة على الانستجرام، قامت الفنانة ياسمين صبري بنشر صورة جديدة لها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، لتشارك جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالة أطلت بها لهذا العام.

أطلت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة جديدة أنيقة كما هو معهود منها، حيث ظهرت بفستان أنيق لونه أبيض في أسود يتسم بالشيكة والبساطة، أما بالنسبة للمكياج فكانت غير متكلفة بل وضعت القليل من اللمسات والمكياج لإضفاء لمسة جمالية جميلة، أما بالنسبة لشعرها ففضلت أن تتركه منسدلا على ظهرها لتظهر بمظهر أنيق وأنثوي، وأكملت الإطلالة بحذاء بكعب عالي ليضفي أنوثة وجمال.

وعلى الفور أعجب بالصورة الكثير من الجمهور ومحبي الفنانة ياسمين صبرين وأنهالت التعليقات الإيجابية التي تشيد بجمال وأنوثتها وعلق البعض قائلا:”متألقة دايما”،”قمر”،”جميلة”،”انتي ماشاء الله عليكي بجد”،

جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري الفنية هو مسلسل “فرصة تانية” الذي قامت ببطولته وتم عرضه خلال شهر رمضان للعام الماضي 2020، وشارك في المسلسل العديد من نجوم الفن منهم:إدوارد، أحمد مجدي، نهال عنبر، محمد جمعة، محمود البزاوي، هبه عبد الغني، أحمد الشامي، عمر الشناوي، والعديد من الفنانين والفنانات، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا بين النقاد ومتابعي المسلسل من مختلف دول الوطن العربي.

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