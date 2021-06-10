بعد إنقاص وزنها..ملك احمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور (صورة)

عدن - ياسمين عبد العظيم - اتفرج ملك احمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور، قامت نشرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر صورة جديدة في أحدث ظهور لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”، لمشاركة جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالة لها، حيث أن ملك أحمد زاهر من الفنانين الذين يحرصوت على مشاركة الجمهور اخبارهم وأحدث صورهم.

حيث ظهرت الفنانة ملك احمد زاهر في الصورة بوزن قليل عن ما كانت عليه من قبل، وفضلت أن ترتدي نظارة شمس سمراء وكان شعرها منسدلا على كتفيها وكان في حالة تركيز مع الهاتف المحمول الخاص بها، وحصلت الصورة على العديد من الإعجابات من قبل الجمهور والمتابعين، وعلق العديد منهم تعليقات إيجابية تشيد بجمالها وأناقتها، فجاءت التعليقات كالأتي:”كفاية جمال بقى”،”ماشاء الله عليكي”،”قمراية”،”ربي يحميكي انتي ولولي”.

جدير بالذكر، أن الفنانة ملك أحمد زاهر شاركت في أحداث مسلسل “نسل الأغراب” الذي تم عرضه خلال شهر رمضان من العام الحالي، والمسلسل من بطولة أمير كرارة مع أحمد السقا وشارك في أحداث المسلسل العديد من الفنانين منهم: مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان، فالمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

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