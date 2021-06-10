زكي فطين عبد الوهاب يعلن إصابته بمرض خطير..تعرف عليه

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنان زكي فطين عبدالوهاب

قام الفنان زكي فطين عبدالوهاب، خلال ساعات قليلة ماضية، بالإعلان عن إصابته بمرض خطير يمكن أن يهدد حياته ويؤثر عليها بشكل كبير، وطالب من جمهوره ومتابعيه الدعاء له بالشفاء العاجل والرحمة، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”فيسبوك”.

حيث نشر الفنان زكي فطين عبد الوهاب منشورا جديدا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”فيسبوك”، يعلن فيه إصابته بورم في المخ، موضحا أنه في المرحلة الرابعة من المرض مطالبا من الجمهور الدعاء بالشفاء والتخفيف عنه.

حيث نشر قائلاً بالنص: “أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف إني عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، آسف إني مش هرد على تليفونات، ادعولي بالشفاء”.

وسرعان ما أنهالت التعليقات على البوست من قبل جمهوره ومتابعيه على الفيسبوك، داعين الله – سبحانه وتعالى – أن يشفيه ويخفف عنه ألامه ويعافيه عن قريب.

جدير بالذكر، أن الفنان زكي فطين عبد الوهاب كان يعاني من مرض سرطان الرئة، ولكنه قد تم شفائه وأعلن ذلك رسميا من خلال منشور على الفيسبوك في 2019 قائلاً: “أنا اكتشفت إني عندي سرطان بالرئة من شهر بس، أنا تمام وبتعالج وبتعامل مع مرضى زي الفنان فاروق الفيشاوي ما قال إنه دور برد وهيعدي.. وأي مريض سرطان لازم يتعامل معاه بنفس المنطق”.

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