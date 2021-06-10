سيرين عبد النور برفقة ابنتها احتفالا بعيد ميلادها..هل تشبهها! (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - سيرين عبد النور

اتفرج سيرين عبد النور برفقة ابنتها احتفالا بعيد ميلادها ، قامت الفنانة سيرين عبد النور بنشر صورة جديدة لها برفقة ابنتها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، وذلك احتفالا بعيد ميلادها العاشر فشاركت جمهورها ومتابعيها بهذا اليوم الجميل.

حيث فضلت الفنانة سيرين عبد النور، الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها تاليا العاشر بهذه الطريقة الراقية، وقامت بنشر صورة جديدة برفقتها وهي تحتضنها، وعلقت عليها قائلة:”أميرتي صار عمرها ١٠ سنين ما بصدق كيف مروا.. إن شاء الله العمر كله يا قلبي انتي”.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور كان مسلسل “الهيبة” الجزء الثالث الذي تم عرضه خلال شهر رمضان لعام 2017، وحقق دورها نجاحا كبير وأعجب المشاهدين من مختلف دو الوطن العربي، المسلسل بطولة الفنان تيم الحسن وشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم: منى واصف، نادين ناسيب، أويس مخللاتي،

تعتبر الفنانة سيرين عبد النور ممثلة لبنانية وعارضة أزياء عالمية اشتهرت كثيرا في مصر خاصة بعد إصدار ألبومها الغنائي ليلة من الليالي عام 2004، وأعجب بها العديد من المشاهدين من مختلف دول العالم، ودخولها مجال الأزياء هو الباب الذي دخلت من خلاله مجال الفن والتمثيل وبالفعل حققت نجاحا كبيرا وشهرة.

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