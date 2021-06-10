مي سليم تبهر جمهورها بإطلالة تشبه هنا الزاهد (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - مي سليم

اتفرج مي سليم تبهر جمهورها بإطلالة تشبه هنا الزاهد ، قامت الفنانة مي سليم بنشر صورة جديدة في أحدث ظهور لها وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، وذلك كمشاركة منها لجمهورها ومتابعيها حيث أنها تحرص دائما على مشاركة أخبارها وإطلالاتها المختلفة المتنوعة.

حيث ظهرت الفنانة مي سليم خلال الصورة بمكياج بسيط وبعض اللمسات الرقيقة الناعمة التي أضفى لها جمالا وأنوثة، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها لتزداد أنوثة وجمال، فالصورة بعيدة تماما عن التكلف والمبالغة.

وعلى الفور حصلت الصورة على ألاف الإعجابات من قبل الجمهور والمتابعين، وأنهالت التعليقات والمجالات الجميلة التي تشيد بجمال مي سليم ورقتها، وعلق العديد من الجمهور أن تلك الصورة تشبه الفنانة هنا الزاهد كثيرا.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنانة مي سليم الفنية المسلسل التليفزيوني الذي شاركت فيه هو “لحم غزال” الذي تم عرضه خلال شهر رمضان من العام الحالي، والذي قامت ببطولته غادة عبد الرازق، وشارك في المسلسل العديد من الفنانين منهم: شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد، وأشاد العديد من النقاد والمشاهدين بدور مي سليم خلال أحداث المسلسل.

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