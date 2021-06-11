انت الان تتابع خبر عاجل.. وفاة مستشار الملوك وأقرب المقربين من الملك محمد بن سلمان.. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - غيب الموت المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري الخميس بعد صراع مع المرض.

وعرف الشيخ ناصر الشثري بأنه مستشار الملوك حيث عمل مستشارًا في الديوان الملكي على مدى سنوات طويلة، وعاصر عددًا من ملوك المملكة بدءًا من الملك خالد إلى الملك فهد والملك عبدالله وصولاً إلى الملك سلمان.

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وكان يحظى الشيخ ناصر الشثري بعلاقة شخصية خاصة مع الملك سلمان وكان بينهما اجتماعات ولقاءات وزيارات متعددة .

ودأب الملك سلمان على زيارة الشيخ ناصر، الذي عانى من المرض طوال سنوات، حيث سبق وأن زاره في المستشفى، كما سبق أن زاره بمنزله أكثر من مرة للاطمئنان عليه، وقدم له واجب العزاء في وفاة زوجته.

وكان الشيخ ناصر قبل مرضه صاحب حضور منتظم ودائم في المناسبات الوطنية والمناسبات الاجتماعية وقد اشتهر بمجلسه الذي يحضره الأمراء والعلماء والأعيان ورجال الأعمال والإعلاميون وغيرهم، بشكل يومي.

وتصدر هشتاج #ناصر_الشثري_في_ذمه_الله على موقع تويتر نعى خلاله سعوديون الشيخ ناصر، داعين له بالرحمة والمغفرة.

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