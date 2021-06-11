انت الان تتابع خبر عاجل.. حركة طالبان تباغت الرئيس التركي أردوغان بطلب صادم لم يكن... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - طالبت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الخميس، تركيا بسحب قواتها من أفغانستان بموجب اتفاق العام الماضي بشأن سحب القوات الأمريكية.

وقال سهيل شاهين المتحدث باسم طالبان بالدوحة: "تركيا كانت جزءا من قوات حلف شمال الأطلسي في الأعوام العشرين الماضية"، بحسب رويترز.

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وأضاف: "لذلك فإنه ينبغي لها الانسحاب من أفغانستان على أساس الاتفاق الذي وقعناه مع الولايات المتحدة يوم 29 فبراير/ شباط 2020".

يذكر أنه في نهاية شباط/فبراير من العام الماضي، وفي حفل أقيم في قطر، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان على اتفاق السلام الأول منذ أكثر من 18 عامًا من الحرب.

وينص الاتفاق على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا، وبدء حوار بين الأفغان بعد صفقة تبادل للأسرى، بحيث تفرج الحكومة عن 5000 من طالبان، فيما تفرج الأخيرة عن نحو 1000 من عناصر الأمن الأسرى.

وما تزال أعمال العنف متواصلة في هذه البلاد التي مزقتها الحرب، حتى بعد توقيع طالبان الاتفاق مع الولايات المتحدة وانطلاق محادثات السلام في العاصمة القطرية بين وفدي الحكومة والحركة. لكن إلى الآن لم يناقش الجانبان المواضيع التي تم الاتفاق عليها ضمن أجندة المفاوضات التي تم التوصل إليها قبل أسابيع

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