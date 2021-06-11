انت الان تتابع خبر عاجل.. الداخلية السعودية تلقي القبض على عصابة قهرت المغتربين... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - جريمة بشعة تعكس شناعة إخلاق عصابة إجرامية تجردت من كل معاني الدين والرجولة والشهامة، وتسببوا بعملهم القذر في قهر المغتربين اليمنين في كافة مدن المملكة المترامية الاطراف ، وكل ذلك من أجل 50 ألف ريال سعودي، لكن هؤلاء لا يمثلون ابدا اخلاق اليمنيين ورجولتهم ومرؤتهم التي يتفق عليها كل أبناء الجاليات الأخرى في السعودية ، فالجميع يتفق ان "أبو يمن " إنسان طيب القلب وشجاع ونشمي وكريم ومخلص ، لكن كما يقولون ( في كل بيت حمام) أكرمكم الله .

حتى اللصوص المحترفين والعصابات الاجرامية التي تمارس السرقة والنهب يعرفون كيف يختارون ضحاياهم للسطو وكسب المال اما هؤلاء الأوغاد، فقد كانوا يختارون ضحاياهم من العجزة وكبار السن العاجزين في الدفاع عن انفسهم ، مثلهم مثل الأطفال، وينتزعون ما في جيوبهم دون ان تهتز لهم شعرة واحدة.

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فقد أعلنت شرطة الرياض اليوم الاثنين القبض على خمسة من اليمنيين المخالفين لنظام الإقامة، شكلوا عصابة إجرامية وتورطوا في ارتكاب عدد من الجرائم، تمثلت بالترصد للمصلين وكبار السن في المساجد والأسواق العامة و تمكنت الشرطة من القبض عليهم .

المخجل والذي اقهر كل يمني في ربوع المملكة وحتى خارج السعودية أن تلك العصابة المنحرفة لم تتورع عن مهاجمة كبار السن وهم يخرجون من بيوت الله بعد إدائهم للصلاة ، فكانت تترصد للمصلين وكبار السن في المساجد والأسواق العامة ونشل المحافظ والحقائب والاستيلاء على ما تحويه من نقود، وبطاقات بنكية وإجراء عملياتٍ شرائية بها.

بعض المغتربين اتصلوا بي يخبروني بما حدث ويعربون عن خيبة أملهم من ذكر الجنسية اليمنية ، ويتسألون لماذا اذا قام افراد اخرين من جنسية أخرى بجريمة من الجرائم يقولون – من جنسية عربية – بينما لو كانت العصابة يمنية الجنسية يذكرونها ، والحقيقة ان هذا امر غير منصف ويجانب الحقيقة تماما ، فكل وسائل الاعلام السعودية لا تتردد في نشر صورة أي مجرم وتذكر جنسيته والبلد الذي ينتمي اليه ، حتى لو كان المجرم سعوديا فانها تنشر ذلك، ولا ننسى كم احتفت الصحافة السعودية بكثير من الاعمال النبيلة التي قام بها بعض المغتربين اليمنيين والتي اثلجت صدور كل يمني.

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