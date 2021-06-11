نقل ابنة هيفاء وهبي إلى غرفة العمليات الجراحية.. والفنانة تطلب الدعاء

عدن - ياسمين عبد العظيم - هيفاء وهبي

تعرف على سبب نقل ابنة هيفاء وهبي إلى غرفة العمليات الجراحية، قامت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بنشر صورة جديدة لها من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، لتشارك متابعيها بأصعب لحظة تمر بها في ذلك اليوم.

وظهرت زينب فياض في الصورة وهي على سرير المرض وهي ترتدي ملابس العمليات الخاصة بالمستشفيات، وعلقت على الصورة قائلة: «صار موعد عمليتي، دعواتكم» دون أن تكشف أي اسباب أو تفاصيل العملية.

وعلى الفور حصلت الصورة على العديد من الإعجابات من قبل الجمهور والمتابعين، وتفاعلوا مع الصورة وتسائلوا عن سبب المرض وأسباب العملية، إلا أن بعض التعليقات جاءت أنها ستجري عملية تجميل في انفها وأنها ليست مريضة.

جدير بالذكر، أن كان هناك العديد من الخلافات العائلية بين الفنانة هيفاء وهبي وابنتها، وفوجئ الجمهور خلال أيام قليلة ماضية تداول فيديو لابنتها زينب فياض وهي تردد اغنية والدتها :توتة توتة”، وعلقت عليها قائلة: «الفقرة اللي كلكن بتحبوها، فقرة أنا ودانيلا».

مقالات أخرى قد تهمك:

بسبب مرضه..خالد عليش يوجه رسالة مؤثرة لابنته