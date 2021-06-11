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عدن اغتيال العميد حيدرة جبران الجعدني

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الرياض - روايدا بن عباس -  

 

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اغتيال العميد حيدره جبران الجعدني قبل قليل في مديرية المنصورة بعدن

 

والجعدني، احد ابرز الشخصيات الاجتماعية بمديرية الوضيع محافظة #ابين عمل قياديا في الحزام الأمني خلال السنوات الماضية قبل ان يعتكف في منزله مؤخرا

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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