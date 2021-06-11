انت الان تتابع خبر عدن اغتيال العميد حيدرة جبران الجعدني والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس -
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اغتيال العميد حيدره جبران الجعدني قبل قليل في مديرية المنصورة بعدن
والجعدني، احد ابرز الشخصيات الاجتماعية بمديرية الوضيع محافظة #ابين عمل قياديا في الحزام الأمني خلال السنوات الماضية قبل ان يعتكف في منزله مؤخرا
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