انت الان تتابع خبر عدن اغتيال العميد حيدرة جبران الجعدني والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس -

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اغتيال العميد حيدره جبران الجعدني قبل قليل في مديرية المنصورة بعدن

والجعدني، احد ابرز الشخصيات الاجتماعية بمديرية الوضيع محافظة #ابين عمل قياديا في الحزام الأمني خلال السنوات الماضية قبل ان يعتكف في منزله مؤخرا

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