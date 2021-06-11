الوافدون يستيقظون على نبأ صاعق: السلطات تعلن رسميا منع تجديد...

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الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت السلطات الصحية الإماراتية إلزام المتقدمين بطلب الإقامة في أبو ظبي بإبراز شهادة خلوهم من فيروس كورونا.

وقالت شركة أبو ظبي للخدمات الصحية "صحة" إنه أصبح لزاما على جميع المتقدمين لإجراء الفحص الطبي بغرض الحصول على الإقامة أو تجديد الإقامة إبراز نتيجة سلبية لمسحة كوفيدـ19 على تطبيق الحصن تم إجراؤها خلال 72 ساعة.

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وقالت صحيفة البيان الاماراتية ان القرار قد دخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاثنين الماضبي 7 يونيو 2021

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