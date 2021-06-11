انت الان تتابع خبر إحذر: لو قمت بتحميل هذا التطبيق فقد يقوم بتسجيل صوتك وصورتك خلال... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يوميًا نواجه العديد من المشاكل المتعلقة بالتجسس ونستعرض معكم احدث هذه البرامج المتجسسة وهو برنامج التجسس SpyC23.A لذا حذر العديد من مهندسي التقنيات والتكنولوجيا من هذا النوع من البرامج التي يقوم العديد من المستخدمين بتحميلها من متجر التطبيقات ، وهو من أشهر البرامج التي تقوم بالتجسس على بياناتك الخاصة والمعلومات الخاصة بك ويتم تحويلها إلى بيانات إلى جهات غير معلومة خاصة أن البرنامج يتطلب العديد من الأذونات التي تجعل من هاتفك مخترق بشكل مباشر .

برنامج التجسس SpyC23.A

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كشف اليوم عدد من الباحثين التقنين بالشركة العالمية ESET السلوفاكية المختصة في المجال الأمني وصرحت أنه يوجد برنامج من أخطر البرامج على متجر بلاي المختص بالتجسس وأشاروا إلى ألأنه هناك العديد من المستخدمين يقوموا بتحميل البرنامج من أجل التجسس على هواتف أفراد أخرى وما لا يعرفنه أنه هذا البرنامج أول ما يقوم باختراق هو هاتفك الخاص ويتطلب العديد من الأذونات الغير منطقية وتتم تحت مسمى التجسس حيث يتم اختراق بيانات هاتفك ومعلوماتك الخاصة وأرقام الهواتف الخاصة بك وأيضا بيانات البطاقات البنكية أن تواجد واختراق الكاميرا وسجل الهاتف.

وأشار المهندسين أن هذا البرنامج تم الإبلاغ عنه من قبل العديد من المستخدمين بعد تلقي العديد من الشكاوى حياله وبالرغم من ذلك تم طرحه في متجر بلاي تحت مسمى أخر ، ويعد هذا البرنامج خطرًا خاصة أنه يكون مخفي تحت واجه البرامج المعروفة مثل الواتس أب والانستجرام والتلجرام وغيرها من البرامج المختصة بعمل مكالمات صوتية أو فيديو كول عبر شبكة الإنترنت لذا يجب التخلص منه فورًا والتخلص من جميع البرامج المرتبطة به

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