مي عمر ترد على أنباء وفاة زوجها محمد سامي بهذه الطريقة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - مي عمر

اتفرج مي عمر ترد على أنباء وفاة زوجها محمد سامي بهذه الطريقة، قامت الفنانة مي عمر بنشر صورة جديدة لها من أحدث ظهور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، وذلك لتشارك جمهورها ومتابعيها احدث إطلالة ظهرت بها.

ظهرت الفنانة مي عمر خلال الصورة، بإطلالة أنيقة وعصرية كما كل إطلالتها السابقة أظهرت رشاقتها وقوامها المتناسق الممشوق، حيث ترتدي فستانا قصير ذات اللون الأبيض.

وفضلت أن تضع ميكاجا صارخا لتبرز أنوثتها وجمالها فركزت على لون الروج الكشمير على الشفاة، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد صغيرة دائريةن أما عن شعرها ففضلت أن تتره منسدلا على كتفيها ليعطيها جمالا وأنوثة اكثر.

وبمجرد نشر الصورة حصلت على العديد من الإعجابات من قبل الجمهور والمتابعين، وتفاعل معها العديد منهم مشيدين برشاقتها وجمالها ورقة ملامحها، وبهده الطريقة تكون الفنانة مي عمرو قد قامت بالرد على ما تداول حول زوجها الفنان محمد سامي بشأن وفاته.



تداولت العديد من الأخبار خلال الساعات القليلة الماضية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة المخرج محمد سامي زوج الفنانة مي عمر متأثرا بفيروس كورونا، وعلى الفور قام عدد من المصادر المقربة منه بالرد على تلك الأخبار ووصفوها بالشائعات، مؤكدين أنه بخير ووسط عائلته.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنانة مي عمر الفنية مسلسل “نسل الأغراب” الذي شاركت بطولته مع الفنان امير كرارة والفنان أحمد السقا، وأثار المسلسل حالة من الجدل بسبب أحداثه العنيفة والدموية، والمسلسل شارك فيه عدد من الفنانين وهم:دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.

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