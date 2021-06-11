بعد قبلتها لصديقها..جنا عمرو دياب تتعرض لهجوم عنيف من المتابعين على إنستجرام (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - جنا عمرو دياب

اتفرج جنا عمرو دياب تتعرض لهجوم عنيف من المتابعين على إنستجرام ، قامت جنا عمرو دياب، بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، ولكن لم تعلن أن تلك الصور ستسبب لها أزمة جديدة.

حيث ظهرت جانا عمرو دياب خلال الصور برفقة أحد اصدقائها وهي تحتضنه وتقبله، وعلقت على الصورة قائلة:”إضحك ياانسان”، وعلى الفور تفاعل العديد من المتابعين على إنستجرام، وأنهالت التعليقات والهجوم على الصورة.

أنهالت التعليقات على الصور من قبل المتابعين على إنستجرام، وجاءت التعليقات كالأتي:بابي سالت إيده خالص، ماتتلمي بقى، يافرحة عمرو بيكي وانتي بتتحضني، عمرو مش عارف يلم بنته”، وبعدها قامت جنا عمرو دياب بإغلاق خاصية التعليق على الصورة تجنبا لأي انتقاد أو هجوم كما حدث من قبل خلال أيام قليلة ماضية.

ولم يكن ذلك الهجوم هو الأزمة الأولى بالنسبة لجنا عمرو دياب، حيث تعرضت لعدد من الأزمات والهجوم خلال الأيام القليلة الماضية، أخرهم عندما قامت بنشر صور على صفحتها الشخصية عبر إنستجرام، وكتبت عليها جميلة بالانجليزية تعنى:”أنا ببيع ملابسي الخاصة، راسلوني على الخاص إذا رغبتوا في شرائها”، دون إبداء أي أسباب أو الهدف من وراء هذا المنشور، مما أثار تعجب وسخرية العديد من الجمهور والمتابعين خاصة انها ابنة الفنان المطرب عمرو دياب.

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