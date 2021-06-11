انت الان تتابع خبر الحوثي والأطفال حشود ضخمة لمواقع الألغام على الجبهات والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - مازالت ميليشيات الحوثي الإرهابية مستمرة بانتهاكاتها، فقد أكدت مصادر عسكرية وأخرى محلية وصول تعزيزات وحشود ضخمة من عناصرها المدعومة إيرانيا، إلى جبهات محافظتي مأرب والجوف، خلال اليومين الماضيين، تضم أولى الدفعات من طلاب المدارس ممن تم تجميعهم مما تُعرف بـ"المراكز الصيفية".

وأفادت المعلومات بحسب وسائل إعلام محلية يمنية، بأن 8 عربات تقل مسلحين تابعة للحوثيين وصلت إلى محافظة الجوف، شمالي اليمن، ومثلهم وصلت مأرب قادمة من صنعاء وعمران، جلها تحمل طلاب مدارس، تم تجميعهم في "المراكز الصيفية" التي أشرف عليها الحاكم الفعلي لصنعاء السفير الإيراني حسن إيرلو.

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كما شملت تعزيزات قتالية تضم دبابات وعربات مدرعة وراجمات صواريخ كاتيوشا وأطقما وعربات محملة بالمسلحين والذخائر تابعة للحوثيين، وقد وصلت إلى جبهات مأرب والجوف منذ الاثنين الماضي.

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