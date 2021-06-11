انت الان تتابع خبر رعب يجتاح المملكة بعد انقطاع بث القنوات التلفزيونية السعودية.. وبعد... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انقطع بث القنوات التلفزيونية السعودية بشكل مفاجئ وظهر فيديو يحمل رسالة "نعوضك السنتين الماضية".

وجاءت الاختيارات كالتالي:

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- أحضر معرض فني وأناقش ناس مهتمة في نفس المجال.

- تفاجئ بعروض حية في الشارع.

- تشجيع الفريق المفضل بين الجمهور في الملعب.

- حضور مسرحيات مع العائلة.

- كسر الروتين عن طريق مغامرة حماسية.

- التسوق مع المصممين العالميين.

ودشن المتابعون على الفور وسم "عن سنتين" ليبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في التساؤل عن ماهية الفيديو التي تم بثه بشكل مفاجئ.

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