بعد إصابته بورم في المخ.. 10 معلومات عن الفنان «زكي فطين عبدالوهاب»

عدن - ياسمين عبد العظيم - زكي فطين عبد الوهاب

تعرف على 10 معلومات عن الفنان «زكي فطين عبدالوهاب» ، تصدر الفنان زكي فطين عبد الوهاب محرك البحث على موقع “جوجل” وموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وذلك بعد إعلانه لإصابته بورم في المخ من الدرجة الرابعة وطالب جمهوره ومتابعيه بالدعاء له، فنقدم لكم مجموعة من المعلومات عن حياته وتاريخه الفني.

ولد الفنان زكي فطين عبد الوهاب في 19 فبراير عام 1961وتربى ونشأ.

من عائلة فنية عريقة حيث أن والديه الفنانة الراحلة ليلى مراد والمخرج الراحل فطين عبد الوهاب .

كان يعشق السينما ودرس وتخرج في «المعهد العالي في السينما» قسم الإخراج عام 1983 وكانت والدته غير موافقة على دخوله لمجال الفن.

تزوج من الفنانة الراحلة سعاد حسني بدون موافقة والدته بسبب الفارق السني الكبير بينهما، حيث أن سعاد حسني تكبره بما يقارب من حوالي 20 عاما ولم تستمر هذه الزيجة لسنوات طويلة وانفصلا بدون وجود أولا.

أعلن زكي فطين عبد الوهاب منذ فترة قليلة ماضية تقارب من عامين من إصابته بمرض السرطان اللعين ولكن بعد شهور قليلة أعلن تعافيه من المرض.

شارك زكي فطين عبد الوهاب في بطولة العديد من المسلسلات مثل: الزوجة الثانية، والعراف، ولدينا أقوال أخرى، واسم مؤقت، وطرف ثالث، وكف العفريت.

كما شارك في بطولة العديد من الافلام السينمائية منها:بحب السيما، وسكوت هانصور وأهل كايرو وتفاحة أدم.

أعلن مساء أمس إصابته بورم على المخ من الدرجة الرابعة وكان الخبر صادم بالنسبة لجمهوره.

خاض تجربة الإخراج وعمل مع المخرج الراحل علي بدرخان كمخرج مساعد ثاني وله العديد من الأفلام منها:الكثير من أفلام يوسف الشريف، وفيلم أهل القمة، وفيلم اليوم السادس.

أخر أعماله الفنية مسلسل «النهاية»، بطولة الفنان يوسف الشريف الذي عرض رمضان للعام الماضي 2020.

جدير بالذكر أن الفنان فطين زكي عبد الوهاب، كان قد نشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منشورا يفيد بإصابته بورم في المخ من الدرجة الرابعة، حيث قال : “أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف إني عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، آسف إني مش هرد على تليفونات، ادعولي بالشفاء”.

مقالات أخرى قد تهمك:

زكي فطين عبد الوهاب يعلن إصابته بمرض خطير..تعرف عليه