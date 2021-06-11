بعد غياب 9 سنوات..حنان ترك برفقة منه شلبي بدون حجاب هل تعود للتمثيل! (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - اتفرج حنان ترك برفقة منه شلبي بدون حجاب، أثارت الفنانة حنان ترك حالة من الجدل والإثارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن قامت الفنانة منه شلبي بنشر صورة لها برفقتها بدون حجاب على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”تويتر”.

حيث قامت الفنانة منه شلبي، بنشر صورة قديمة لها برفقة الفنانة حنان ترك قبل أن ترتدي الحجاب على صفحتها الشخصية على موقع “تويتر”، وقامت بالتعليق على الصورة وكتبت:”وحشتيني أوي ودائما في القلب يا حب”.

فعلى الفور نالت الصورة ألاف الإعجابات من قبل الجمهور والمتابعين وحصلت على الكثير من التعليقات، وأثارت الصورة حالة من الجدل بسبب ظهور حنان ترك بدون حجاب في الصورة، وطالب عدد كبير من المتابعين بحذف الصورة.

وقامت الفنانة حنان ترك بالرد على صورتها مع الفنانة منه شلبي بتثير حالة من الجدل مرة أخرى، وعلقت على الصورة وكتبت: “حبيبتي يا منجو.. وحشتيني ربنا يباركلك في ماما وفي صحتها ويسعد قلبك يارب”.

وبهذا التعليق أثارت حنان ترك الجدل مجددا وسألها العديد من المتابعين والجمهور عن حقيقة عودتها للفن والتمثيل مرة أخرى، وتوقع البعض أنها ربما تكون تركت الحجاب وستعود للفن مرة أخرى، ولكن قامت حنان ترك بتجاهل كل هذه التعليقات ولم ترد على احد منهم.

أخر أعمال حنان ترك الفنية

جدير بالذكر، أن الفنانة حنان ترك قامت بالاعتزال عن التمثيل والفن منذ عام 2012، حيث أن أخر أعمالها الفنية كان فيلم “المصلحة” الذي كان بطولة احمد السقا وأحمد عز، بالاضافة إلى مسلسلها “الأخت تريز” الذي عرض في شهر رمضان لعام 2012.

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