الاستعدادات الأخيرة لـ بسنت شوقي قبل زفافها على محمد فراج (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنان محمد فراج

اتفرج الاستعدادات الأخيرة لـ بسنت شوقي قبل زفافها على محمد فراج ، تداولت صورة بين رواد موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام” للفنانة بسنت شوقي أثناء استعداداتها الأخيرة لحفل زفافها على الفنان محمد فراج بعد تأجيل دام لعدة مرات متتالية.

حيث قامت إحدى خبيرات التجميل والبشرة، بنشر صورة للفنانة بسنت شوقي على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، وذلك أثناء استعداداتها اليوم الجمعة، لحفل زفافها في إحدى الفنادق بالقاهرة، وعلقت عليها وكتبت:”العروسة”.

وعلى الفور تفاعل عدد كبير من الجمهور والمتابعين وأعجبوا بالصورة، وعلقوا مباركين لكل من بسنت شوقي ومحمد فراج، وردت خبيرة التجميل على التعليقات لتكشف عن مدى فرحتها بالفنانة بسنت شوقي وتمنت لها السعادة والتوفيق.

حيث تقرر إقامة حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي، اليوم الجمعة، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بعد أن تم تأجيل الحفل عدة مرات متتالية من قبل، وذلك بعد أن كشف الفنان محمد فراج أن تلك التأجيلات تمت بسبب انشغاله في العمل والتصوير حيث أنه شارك في بطولة عدد من المسلسلات في الموسم الرمضاني الماضي، حيث شارك في بطولة مسلسل “ضد الكسر” بطولة نيللي كريم، ومسلسل “لعبة نيوتن” بطولة منى زكي.

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