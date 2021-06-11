أول صورة لـ ابنة هيفاء وهبي في المستشفى وقبل خضوعها لعملية جراحية (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - هيفاء وهبي

شاركت زينب فياض، نجلة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها من داخل المستشفى.

ووفقًا لما جاء في الصورة التي نشرتها زينب فياض عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهرت على سرير المستشفى.

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وظهرت زينب فياض ابنة الفنانة في الصورة وهي على فراش المرض داخل إحدى المستشفيات، مرتدية ملابس العمليات، معلقة: «صار موعد عمليتي، دعواتكم» دون أن توضح تفاصيل العملية.

وجدير بالذكر أن السيدة زينب نصر فياض من مواليد 24 يونيو 1993 وتبلغ من العمر 27 سنة، ولديها بنتان.

وهي أيضا الابنة الوحيد للمطربة هيفاء وهبي من ابن عمها نصر فياض والذي تزوجته هيفاء عام 1990 ولم يستمر الزواج فترة طويلة حيث انفصلت منه عام 1994.