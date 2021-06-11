انت الان تتابع خبر عــاجل : مجزرة مروعة في مأرب الآن وانفجارات مرعبة لم يسبق لها مثيل... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - افادت مصادر محلية بوقوع انفجارات عنيفة في مدينة مأرب قبل قليل.

وأوضحت المصادر أن 4 انفجارات لم يسبق لها مثيل منذ سنوات، هزت المدينة قبل قليل نتيجة ضربات جوية لمليشيات الحوثي، بصاروخين باليستيين وطائرتين مفخختين، استهدفتا مسجدا أثناء صلاة المغرب وسجن نسائي تابع للشرطة في المدينة.

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وتحدث مصادر طبية في مأرب أن الحصيلة الأولية حتى لحظة كتابة الخبر، أربعة شهداء و٢٨ جريح بينهم امرأة، وتضرر سيارة إسعاف كانت تقوم بإخلاء الجرحى، جراء إطلاق الحوثيين صواريخ بالستية على الأحياء السكنية بمارب.

يأتي هذا بعد أيام من مجزرة مروعة ارتكبها الحوثيون بحق المدنيين في مارب نتج عنها مقتل 19 مدنيا بينهم الطفلة ليان ووالدها التي تفحمت جثثهما.

وتتزامن مجرزة اليوم، مع مغادرة الوفد العماني للعاصمة صنعاء .

وكان الوفد العماني قد أجرى محادثات منذ أيام مع قيادة مليشيا الحوثي في صنعاء بغرض التوصل لوقف إطلاق النار في اليمن، في حين تحدثت وسائل إعلام محلية ودولية أن الوسيط العماني أخذ تعهدات من الحوثيين بقبول مبادرة دولية ترعاها الأمم المتحدة للحل في اليمن، لكن قصف مدينة مأرب اليوم يؤكد من جديد عدم قبول الحوثيين بمبادرات السلام، وإصراراها على الحرب.

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