بسبب «غسيل المواعين».. تفاصيل الخناقة بين أيتن عامر وعفاف شعيب (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدثت الفنانة أيتن عامر عن أزمتها مع الفنانة الكبيرة عفاف شعيب بسبب تصريح سابق للأخيرة انتقدت فيه الرجال الذين يساعدون زوجاتهم في «غسيل المواعين».

وقالت الفنانة أيتن عامر خلال لقائها ببرنامج «ليلة الخميس»، المذاع على قناة «mbc مصر»: «اتضايقت من تصريح الفنانة عفاف شعيب إن اللي يغسل مواعين لمراته ميبقاش راجل، لأني كأم مطحونة بين الشغل وتفاصيل ومسئوليات الأولاد والبيت حسيت إن دي ضغطة كبيرة علينا».

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وتابعت الفنانة أيتن عامر خلال اللقاء: «لما يبقى عندي يوم إجازة بطبخ لبكرة بالرغم إن عندي مساعدين، ولكن تصريح عفاف شغيب استفزني وانفعلت انفعالًا غير مبرر عليها، وحسيت أنها زعلت فبعتذر لها».

واستطردت الفنانة أيتن عامر: «مينفعش لما الزوج يساعد زوجته نقول عليه مش راجل بالعكس ده كتر ألف خيره إنه يساعد، وأنا محظوظة إن ربنا رزقني بزوج زي عز».