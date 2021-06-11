أول تعليق لـ حنان ترك على صورتها مع منه شلبي بدون الحجاب (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل تسببت فيها الفنانة منه شلبي، وذلك بعد نشرها صورة مع الفنانة المعتزلة حنان ترك من غير حجاب.

وكتبت الفنانة منة شلبي للفنانة حنان ترك على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «وحشتيني أوي ودائما في القلب يا حب».

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وبسبب تلك الصورة، بدأ الجميع يتحدثون عن عودة الفنانة حنان ترك للعمل الفني من جديد، حيث انهالت التعليقات على الفنانة منه شلبي.

وتباينت الآراء بين الهجوم على منة شلبي، بسبب صورة حنان ترك بلا حجاب، مطالبين بحذفها، لكن الفنانة حنان ترك ردت على تلك الصورة.

وفي أول تعليق لها على الصورة، قالت الفنانة حنان ترك في تغريدة حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حبيبتي يا منجو.. وحشتيني ربنا يبارك لك في ماما، وفي صحتها، ويسعد قلبك يارب»، لتعلق منة شلبي للفنانة حنان ترك قائلة «وميحرمنيش من أنقى وأجدع وأنظف صاحبة وأخت ويباركلك في عمر ولادك وجوزك ويديكي الصحة ويديمك نعمة».