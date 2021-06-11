الشيخ مؤنس بيتجوز..الألبوم الكامل لحفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - محمد فراج وبسنت شوقي

اتفرج الألبوم الكامل لحفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي ، يحتفل الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي، اليوم الجمعة، بحفل زفافهما بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط الأهل والأصدقاء وأسرتي العروسين بالاضافة إلى وجود عدد من نجوم الفن مثل: احمد حلمي وزوجته منى زكي، وحنان مطاوع وزوجها، وعدد من الفنانين الأخرين.

وتداول عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من صور حفل الزفاف وإطلالة الفنانة بسنت شوقي والفنان محمد فراج المعروف بين الجمهور مؤخرا بـ”الشيخ مؤنس” نظرا للدور الذي قام بتجسيده في مسلسل “لعبة نيوتن” بطولة الفنانة منى زكي والذي عرض مؤخرا في شهر رمضان الماضي من العام الحالي.

وحضر الحفل عدد من الاهل والاصدقاء ونجوم الفن منهم: حنان مطاوع وزوجها، منى زكي وزوجها احمد حلمي، ريهام عبد الغفور وزوجها، إنجي وجدان، علا رشدي وزوجها احمد داوود، والناقد احمد شوقي، وحازم إيهاب وزوجته، وهنا شيحة بالاضافة إلى عدد من نجوم الفن الأخرين.

جدير بالذكر، أن الفنان محمد فراج قام بالإعلان عن خطبته للفنانة بسنت شوقي خلال عام 2019 على هامش تواجدهما معا في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث أنها مانت تشارك في المهرجان ببطولة فيلم «لما بنتولد» الذي كان يعرض ضمن فعاليات المهرجان، وحرص فراج على مرافقتها خلال المهرجان.

ومن المقرر أن كان يعقد حفل الزفاف خلال عام 2019 إلا أن تم تأجيله عدة مرات بسبب انشغال محمد فراج بتصوير عدد من المسلسلات الفنية التي كان يجسد دور فيهم، أخرهم مسلسل “لعبة نيوتن” بطولة منى زكي، والأخر “ضد الكسر” بطولة نيللي كريم، والمسلسلام تم عرضهما في رمضان 2021.

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