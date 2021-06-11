لن تصدق فارق العمر بين محمد فراج وبسنت شوقي.. والجمهور يرد: «أد أمه»

عدن - ياسمين عبد العظيم - يحتفل الفنان محمد فراج اليوم بحفل زفافه على الفنانة الشابة بسنت فهمي في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وأُقيم الحفل بحضور عدد كبير من الأصدقاء من داخل الوسط الفني وخارجه، وذلك وفقًا لما جاء في الصور التي انتشرت على السوشيال ميديا.

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وظهر الفنان محمد فراج مرتديًا بدلة كلاسيكية، وعروسته بسنت شوقى فستانًا باللون الأبيض.

ومن الأسرار التي تداولها الجمهور عن الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي كان فارق العمر بينما.

حيث اكد الكثيرون أن الفنانة بسنت شوقي تكبر محمد فراج بثلاث سنوات، فهي تبلغ من العمر 41 عامًا، أما محمد فراج فيبلغ من العمر 38 عامًا.

ولاقى خبر فارق العمر بين محمد فراج وبسنت شوقي موجة متباينة من ردود الأفعال، حيث قال أحد النشطاء: «الحب ما يعرفش سن»، وقالت أخرى: «من همه جوزوه واحدة أد أمه».