شقيقة بسنت شوقي تخطف الأنظار في حفل زفاف بسنت ومحمد فراج

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد الاحتفال بحفل زفافها على الفنان محمد فراج، تصدرت الفنانة بسنت شوقي مؤشرات بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي

وفي حفل الزفاف، خطفت الفنانة الشابة داليا شوقي، شقيقة النجمة بسنت شوقي الأنظار في حفل الزفاف، حيق ارتدت فستان زهري اللون.

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وتصدرت إطلالة الفنانة الشابة بسنت شوقي بفستان باللون الأبيض مؤشرات البحث، حيث وصفه البعض بأنه ناعم للغاية وأنيق.

وتصميم الفستان كان عبارة عن قطعة شفافة من الأعلى والأكمام مع تصميم مميز للغاية، وهو ما أبرز جمالها الطبيعي.

ويأتي الفستان من تصميم مصممة الأزياء شهيرة لاشين، فيما قام مصفف الشعر أحمد منير برفع شعر بسنت شوقي إلى الأعلى بتسريحة انسيابية ناعمة للغاية.