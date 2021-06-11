بعد دلال عبد العزيز.. إصابة فنان شهير بمرض خطير

عدن - ياسمين عبد العظيم - دلال عبد العزيز

في ظل قلق الجمهور على حالة الفنانة دلال عبد العزيز الصحية، دخل الفنان سيد جبر المستشفى على خلفية تعرضه لأزمة صحية.

وكتبت ابنة الفنان سيد جبر عبر جسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشورًا طمأنت جمهوره من خلاله، حيث قالت: «الحمد لله عملنا تحاليل من شوية وكانت نتيجتها أفضل من الأول بشكل كبير ونسب الجلطات قلت جدا».

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وأضافت شهد سيد جبر في منشورها: «أن الأطباء عندما وجدوا حالته مستقرة ونسب الجلطات قد انخفضت في الجسم قرروا أن يغادر المستشفى واحنا فعلا خرجنا من المستشفى ودلوقتى في طريقنا للمنزل».

يشار إلى أنه تعرض الفنان سيد جبر لأزمة صحية بعد تلقيه لقاح كورونا، بسبب عدم حصوله على أدوية للسيولة عقب تلقى اللقاح، الأمر الذي تسبب في مضاعفات جسيمة على حالته الصحية، حيث تعرض لارتفاع كبير في درجة حرارة جسمه التي وصلت إلى 40 درجة وفقدان شهيته نقل بسببها إلى المستشفى ووضعه في العناية المركزة.