انت الان تتابع خبر "نعوضك السنتين الماضية؟".. إنقطاع بث جميع القنوات السعودية وظهور هذه... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انقطع بث القنوات التلفزيونية السعودية بشكل مفاجئ وظهر فيديو يحمل رسالة "نعوضك السنتين الماضية".

وجاءت الاختيارات كالتالي:

الرئيس المصري يباغت ولي العهد السعودي بن سلمان بـ "الشورت" والصورة تكتسح مواقع التواصل (شاهد)

# بسبب الحاجة "للجنس".. فتاة كويتية تتفاجأ بأمها في غرفة نومها بعد غياب والدها وما حدث تالياً صعق الجميع

# كويتية تعرض جسدها لبائع في محل: تقدمت إليه وباغتته بـ "حضن" ساخن.. وحين خرجت اكتشف الصدمة

#نبأ صاعق يحدث الآن: إعلان الطوارئ في دولة خليجية بعد تعرض نجل الأمير لمحاولة اختطاف واغتيال.. ومفاجأة مدوية في هوية الفاعل

(*الأخبار الـ7 المشتعلة الآن)

ممثلة عربية لم تسيطر على نفسها فقامت بتقبيل زميلتها...

البحرين تهتز بعد مقطع لشايب يتحرش بطفلة من الخلف في...

الإطاحة بالفتاة الملحدة: سعودية تستهزئ بالقرآن الكريم...

علامات يوم القيامة تخرج من الكويت: شاب يمارس الفاحشة...

من الشارع إلى سرير غرفة النوم.. فتاة تمارس الفاحشة مع...

شاهد.. سعودي منحرف يغتصب شقيقته 6 سنوات داخل غرفتها...

- أحضر معرض فني وأناقش ناس مهتمة في نفس المجال.

- تفاجئ بعروض حية في الشارع.

- تشجيع الفريق المفضل بين الجمهور في الملعب.

- حضور مسرحيات مع العائلة.

- كسر الروتين عن طريق مغامرة حماسية.

- التسوق مع المصممين العالميين.

ودشن المتابعون على الفور وسم "عن سنتين" ليبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في التساؤل عن ماهية الفيديو التي تم بثه بشكل مفاجئ.

ويمكنك المشاركة برأيك والإجابة عن هذا التساؤل من خلال الرابط التالي:

أحداث اليمن والسعودية وأخبار الفن والمشاهير وأسعار العملات تجدها عبر صفحتنا على الفيس بوك.