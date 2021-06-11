اللوك الثاني لـ محمد فراج وبسنت شوقي في حفل الزفاف (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - اتفرج اللوك الثاني لـ محمد فراج وبسنت شوقي في حفل الزفاف، تداول فيديو بين مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”انستجرام” لحفل زفاف الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي، حيث قررا إقامة حفل زفافهما اليوم الجمعة، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة وسط عدد من الاهل والاصدقاء وأبرز نجوم الفن.

حيث نشرت خبيرة الفاشون هاجر فيديو يظهر فيه محمد فراج وبسنت شوقي وهما يرتديان ملابس اكثر اناقة من الفستان الأبيض والبدلة، وعلقت على الفيديو وكتبت:على صفحتها الشخصية على الانستجرام:”زي ما توقعت ستايل بوهيمي ومش بتطريزات وحاجات كريستال وكدا، وصراحة حبيت الجرأة والاختلاف، بس في بعض الناس بتقول انه العروسة مينفعش تكون عروسة من غير فستان زفاف بالمعنى المتعارف عليه.. انتوا ايه بتفضلوا اكتر ؟ جرأة واختلاف ولا ستايل تقليدي متعارف”.

جدير بالذكر، أن الفنان محمد فراج، قام بالتصريح في عدد من التصريحات الصحفية والتليفزيونية من قبل أنه قرر أن يتزوج منها، ولكن كان حفل الزفاف تأجل عدد مرات بسبب انشغال فراج بعدد من تصوير المسلسلات التليفزيونية أخرهم :مسلسل”ضد الكسر” بطولة نيللي كريم، و”لعبة نيوتن” بطولة منى زكي، والمسلسلات تم عرضهما في شهر رمضان من العام الحالي وحققا نجاحا جماهيريا كبيرا.

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