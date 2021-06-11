انت الان تتابع خبر عاجل.. السلطات تصعق الوافدين بقرار مباغت بخصوص الدخول عبر كافة... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت مصادر حكومية في الكويت، اليوم الجمعة، موعد عودة الوافدين إلى الأراضي الكويتية عبر المنافذ البرية.

وقال مصدر أمني لصحيفة "الراي" المحلية، إن الكويت ستبدأ بفتح المنافذ البرية لاستقبال القادمين الى الكويت عبر منفذي "السالمي – النويصيب" اعتبارا من يوم الأحد المقبل

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وأضاف المصدر أن مواعيد فتح المعابر سيكون من الساعة الرابعة وحتى العاشرة مساء يوميًا موضحًا أن تغيير موعد استقبال القادمين للتخفيف على العاملين في المنافذ البرية والمسافرين بسبب أجواء الطقس الحارة .

وأوضح المصدر أن العمل بالموعد الجديد جاء بالتنسيق مع الجهات الاخرى كالإدارة العامة للجمارك ووزارة الصحة، لافتًا أن حركة المغادرة للمسافرين مستمرة طوال اليوم.

وكانت مصادر حكومية توقعت أن يتم فتح مطار الكويت أواخر الشهر الحالي إذا استمرت عملية التطعيم بالشكل الحالي، وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وأكدت المصادر أن شرط دخول الوافدين الراغبين إلى البلاد حال فُتِحَ المطار التطعيم بلقاحات معتمدة.

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