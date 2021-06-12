انت الان تتابع خبر وفد السلطان العماني للحوثيين يحمل "أكياس صفراء" لحظة مغاردتهم مطار... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت “الاكياس الصفراء” التي ظهرت بأيدي الوفد السلطاني العماني، لدى مغادرته لمطار صنعاء الدولي، اليوم الجمعة، تفاعل يمني واسع على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأظهرت صور للوفد العماني وجميعهم يحملون أكياس صفراء، تساؤلات يمنيين، اعتبروها خطأ بروتوكولي ودبلوماسي مذهل.

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فيما اعتبرها آخرون بأنها تعبر عن عودة الوفد السلطاني “أصفر الايادي”؛ في إشارة الى فشل المفاوضات مع قيادات مليشيا الحوثي.

وأكدوا على أن تلك الاكياس التي توقعوا أن الحوثيين وضعوا فيها قات؛ تسببت في إحراج الوفد العماني.

وغادر الوفد السلطاني العماني مطار صنعاء الدولي، صباح اليوم، بعد أن أنهى أسبوع من المشاورات المعقدة مع زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، وكبار معاونيه في مسعى لانتزاع موافقة الحوثيين المدعومين من إيران على خطة أممية لوقف إطلاق النار وإحياء العملية السياسية المتعثرة في اليمن.

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