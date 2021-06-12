نبأ صاعق هز كيان الرئيس هادي وجعله يصحو من نومه: هذا ما تم الاتفاق...

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الرياض - روايدا بن عباس - غادر وفد المكتب السلطاني العماني العاصمة صنعاء ظهر اليوم الجمعة، رفقة رئيس وفد المفاوضين ، محمد عبد السلام، بعد سلسلة من اللقاءات.

وأثناء مغارة الوفد العماني مطار العاصمة صنعاء أوضح محمد عبد السلام في تصريح أعلامي أن لقاءات وفد المكتب السلطاني شملت عبدالملك الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى ورئاسة الأركان العامة ولجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة وشخصيات اجتماعية وسياسية من مأرب.

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ولفت إلى أن اللقاءات المختلفة ناقشت الأوضاع المختلفة في اليمن وسادها الجدية والمسؤولية.

وقال عبدالسلام : قُدم من الجميع للوفد العماني الشقيق التصور الممكن لإنهاء الحرب ورفع الحصار المفروض على اليمن بدءاً من العملية الإنسانية.

واوضح أن التصور اليمني ركز على العملية الإنسانية وما يتطلبه من خطوات لاحقة تؤدي للأمن والاستقرار في اليمن ودول الجوار.

وأكد رئيس ان التصور المقدم في الملف الإنساني والسياسي والعسكري جاد ومسؤول ومباشر. متمنيا أن تفضي هذه الجهود إلى الخير والسلام.

وأضاف: نعود اليوم إلى سلطنة عمان لاستكمال هذه النقاشات ودعم الجهود التي تبذلها و سنستكمل نقاشاتنا مع المجتمع الدولي للوصول إلى ما يمكن أن يؤدي إلى حل.

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