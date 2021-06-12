انت الان تتابع خبر بالفيديو.. السعودية العظمى تعلق 3 خونة سعوديين مع الحوثيين على... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت مصادر سعودية، اليوم الأحد، حقيقة تحليق مروحية عسكرية سعودية بجثث جنود أدينوا بتهمة الخيانة العظمى في سماء المملكة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية فيديو زعم البعض أنه لطائرة عسكرية سعودية تم ربط جثث الجنود الخونة بها وحلقت بهم في سماء مدينة خميس مشيط.

وقعت الكارثة قبل قليل.. سلطات المملكة تبدأ أكبر عملية ترحيل جماعي لليمنيين وباستخدام القوة القاهرة والقرار لا رجعة عنه

# إعلامية سعودية تهز المملكة بسبب حركة وقحة وبلا ملابس في حمام السباحة (فيديو)

# ضع 3 قطرات فقط من هذا الزيت على سرتك وسينتهي ضعف انتصاب عضوك الذكري فوراً (متوفر في المطبخ وتشاهده كل يوم)

#نبأ صاعق يحدث الآن: إعلان الطوارئ في دولة خليجية بعد تعرض نجل الأمير لمحاولة اختطاف واغتيال.. ومفاجأة مدوية في هوية الفاعل

(*الأخبار الـ7 المشتعلة الآن)

ممثلة عربية لم تسيطر على نفسها فقامت بتقبيل زميلتها...

البحرين تهتز بعد مقطع لشايب يتحرش بطفلة من الخلف في...

الإطاحة بالفتاة الملحدة: سعودية تستهزئ بالقرآن الكريم...

علامات يوم القيامة تخرج من الكويت: شاب يمارس الفاحشة...

من الشارع إلى سرير غرفة النوم.. فتاة تمارس الفاحشة مع...

شاهد.. سعودي منحرف يغتصب شقيقته 6 سنوات داخل غرفتها...

ومن جانبها أكدت "هيئة مكافحة الإشاعات" أن الفيديو غير صحيح وهو مقطع مأخوذ من استعراض عسكري في العراق وليس خميس مشيط.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت ،أمس السبت، تنفيذ حكم القتل في ثلاثة جنود سعوديين في قيادة المنطقة الجنوبية بعد إدانتهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى، بالتعاون مع العدو بما يخل بكيان المملكة ومصالحها العسكرية.

أحداث اليمن والسعودية وأخبار الفن والمشاهير وأسعار العملات تجدها عبر صفحتنا على الفيس بوك.