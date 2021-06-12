انت الان تتابع خبر السعوديون والوافدون يستيقظون على أسعد بشارة من مصرف الراجحي: إعفاء... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - زف مصرف الراجحي في السعودية بشرى سارة لعملائه في المملكة حيث أعلن إعفاء جميع المواطنيين والمقيمين من سداد القروض بشرط.

ويعرف عن مصرف الراجحي تقديمه الكثير من الخدمات لعملائه أبرزها اعفاء المقترضين من سداد الديون في حالة تعرض المقترض لأزمة صحية دائمة أو الوفاة.

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هذا وأكد مصرف الراجحي إعفاءه جميع السعوديين والمقيمين داخل المملكة هذا العام من سداد القروض وكذلك العديد من التمويلات الشخصية والقروض المقدمة للمهندسين والأطباء وغيرهم بإجراءات وشروط ميسرة.

ومن أهم الشروط التي أعلنها مصرف الراجحي لتقديم طلب الإعفاء من سداد القروض شهادة تثبت وفاة الشخص المقترض أو إصابته بعجز كلي.

إضافة إلى تقديم كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالقرض من البنك وصورة من البطاقة الشخصية للمواطنين السعوديين أو صورة من ورقة الإقامة بالعميل إن كان من الوافدين.

كذلك تقديم خطاب لمصرف الراجحي مقدم من مكان العمل الخاص بالمقترض يتضمن الراتب الشهري والمسمى الوظيفي للعميل.

واستثني مصرف الراجحي من بعض الفئات من طلب الاعفاء منها على سبيل المثال إن كان الانتحار أو الأسلحة بمختلف أنواعها هي سبب وفاة العميل.

كذلك إذا ثبت شرب الخمور أو المواد المخدرة أو مشاركة العميل في الألعاب الرياضية الخطرة هي سبب الوفاة أو العجز الكلي.

كما أنه لا يسقط القرض عن العميل إن كان لديه حكم قضائي نهائي.

ويعد مصرف الراجحي من أهم مصارف في السعودية وأكثرها شعبية داخل المملكة ويعمل على تقديم خدمات كثيرة للسعوديين والمقيمين وتقديم القروض للمتقاعدين وكذلك التمويل العقاري وغيرها.

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