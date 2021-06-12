جمرة جهنم تظهر المملكة.. ونار الأرض تخرج من هذا المكان في السعودية...

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الرياض - روايدا بن عباس - تشهد المملكة العربية السعودية، موجة شديدة الحرارة ، خلال هذه الأيام، وقد سجلت مناطق فيها معدلات عالمية في درجة الحرارة، وسجلت إحدى المناطق أعلى درجة أعلى درجة حرارة على كوكب الأرض.

خلال 24 ساعة الماضية حتى الساعة 12 ظهر، اليوم الجمعة، سجل مشعر عرفات في مكة المكرمة أعلى درجة حرارة عظمى على كوكب الأرض، نتيجة هبوب رياح شديدة الحرارة وجافة.

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وبحسب منظمة الأرصاد العالمية المسؤولة عن تجميع درجات الحرارة المُسجلة لغايات التوثيق من مراصد الدول، بلغت درجة الحرارة في مكة المكرمة، 48.2 درجة مئوية.

وقال الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بـ"تويتر"، إنه من المتوقع أن تتعرض المملكة لموجة شديدة الحرارة، خلال هذه الأيام،تستلزم العطش وجلب المياه.

ومنذ يومين، قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبد الله المسند في تغريدة بـ "تويتر": إن ينبع حلت في المرتبة الثالثة عالميًّا في قائمة أعلى درجة حرارة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 48 درجة مئوية".

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