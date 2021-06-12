انت الان تتابع خبر أرامكو السعودية تعلن تسعيرة جديدة للنفط لشهر يونيو (السعر الآن) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت شركة الطاقة السعودية "أرامكو"، مساء الخميس، مراجعتها للأسعار الجديدة للبنزين في السعودية خلال شهر يونيو/ حزيران الجاري.

وجاءت أسعار شهر يونيو/حزيران، حسب المراجعة الدورية للأسعار المعلنة للوقود من قبل "أرامكو"، أقل في بنزين 91 و95، عن الأسعار في شهر مايو/ آيار الماضي، وهي كالتالي:

وقعت الكارثة قبل قليل.. سلطات المملكة تبدأ أكبر عملية ترحيل جماعي لليمنيين وباستخدام القوة القاهرة والقرار لا رجعة عنه

# إعلامية سعودية تهز المملكة بسبب حركة وقحة وبلا ملابس في حمام السباحة (فيديو)

# ضع 3 قطرات فقط من هذا الزيت على سرتك وسينتهي ضعف انتصاب عضوك الذكري فوراً (متوفر في المطبخ وتشاهده كل يوم)

#نبأ صاعق يحدث الآن: إعلان الطوارئ في دولة خليجية بعد تعرض نجل الأمير لمحاولة اختطاف واغتيال.. ومفاجأة مدوية في هوية الفاعل

(*الأخبار الـ7 المشتعلة الآن)

ممثلة عربية لم تسيطر على نفسها فقامت بتقبيل زميلتها...

البحرين تهتز بعد مقطع لشايب يتحرش بطفلة من الخلف في...

الإطاحة بالفتاة الملحدة: سعودية تستهزئ بالقرآن الكريم...

علامات يوم القيامة تخرج من الكويت: شاب يمارس الفاحشة...

من الشارع إلى سرير غرفة النوم.. فتاة تمارس الفاحشة مع...

شاهد.. سعودي منحرف يغتصب شقيقته 6 سنوات داخل غرفتها...

(بنزين91 ): 2.18 ريالًا لكل لتر، بدلًا من 2.08 ريالًا في شهر مايو/آيار.

(بنزين 95): 2.33 ريالًا لكل لتر، بدلًا من 2.23 ريالًا في شهر مايو/آيار.

(البنزين الديزل): 0.52 ريال، مثل سعر شهر مايو/آيار.

(الكيروسين): 0.70 ريال، مثل سعر شهر مايو/آيار.

(غاز البترول المسال): 0.75 ريال، مثل سعر شهر مايو/آيار.

وقد أوضحت "أرامكو"، أن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتعديل انخفاضًا وارتفاعًا، حسب التغييرات في أسعار التصدير من السعودية إلى الأسواق العالمية، وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

والجدير بالذكر أن شركة أرامكو السعودية تقوم بمراجعة أسعار الوقود ومشتقاته في المملكة شهريًا، لتخفيف التأثير على المستهلك من تذبذبات أسعار التصدير، ويتم تطبيقها في صباح اليوم الحادي عشر، وتبدأ الشركة في القيام بحملات التفتيش لجميع محطات الوقود للتأكد من تطبيق التسعيرة الجديدة.

أحداث اليمن والسعودية وأخبار الفن والمشاهير وأسعار العملات تجدها عبر صفحتنا على الفيس بوك.