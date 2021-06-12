انت الان تتابع خبر وردنا الآن.. انقطاع البث عن قنوات تلفزيونية سعودية بشكل مفاجئ..وظهور... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انقطاع البث عن قناة "إم بي سي" السعودية في حادثة غريبة وظهور فيديو يحمل رسالة نعوضك السنين الماضية

وأثار الحادث دهشة واستغراب المشاهدين ونشطاء مواقع التواصل فيما علق بعضهم أن الفيديو دعاية من هيئة الترفيه.

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وكتب أحد المغردين "مهو انقطاع ولا شي طلعت دعاية من هيئة الترفيه"، وعلق آخر " بيسوون فعاليات تعويض عن السنتين حقت كورونا و يفتحون أشياء جديدة"

وكانت هيئة الترفيه في السعودية أعلنت في نهاية الشهر الماضي عن عودة الفعاليات الترفيهية وفقًا للبروتوكولات الصحية الخاصة والتي توقفت في سابق بسبب جائحة كورونا.

وذكر التلفزيون الرسمي السعودي أن الحكومة ستسمح باستئناف الأنشطة الترفيهية للحاصلين على اللقاح الواقي من فيروس كورونا وذلك في إطار تخفيف القيود المفروضة لكبح انتشار الوباء.

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