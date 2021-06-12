زينة تصدم الجمهور بـ«نيو لوك» جديد ورسالة غامضة: هخاف على زعلك إزاي

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجئت الفنانة زينة، متابعيها اليوم السبت 12 يونيو 2021، بنشرها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت الفنانة زينة صورة جديدة لها ظهرت فيها بـ”نيولوك” جديد، كما علقت على الصورة برسالة غامضة للجماهير.

وعلقت الفنانة زينة على الصورة قائلة: «يا ابني أنا ما بعرفش أخاف على مصلحتي.. هاخاف على زعلك إزاي أنت عبيط».

وأثارت الرسالة الغامضة التي نشرتها الفنانة زينة، الجدل بين جميع المتابعيلن،التي شهدت مجموعة كبيرة من تعليقات متابعيها عليها.

وكتب أحد المتابعين «في منتصف الجبهة والله.. سيبك إنتي إيه القمر دا.. شكلك قمر.. بجد الاستايل دا حلو عليكي أوي.. صدقتي في كلامك.. شكلك كدا أحلى كتير.. وطب إيه علاقة اللي كاتبة بالصورة الحلوة دي».

جدير بالذكر أن آخر اعمال الفنانة زينة، كانت مشاركتهابمسلسل «كله بالحب»، في السباق الرمضاني الماضي، والذي كان من بطولة أحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.

وشهد مسلسل “كله بالحب” العديد من الجدل، خاصة بعدما أعلن الفنان أحمد السعدني انسحابه نهائيا من بطولة مسلسل كله بالحب الذي وصفه بـ “المهزلة”.

وأكد أحمد السعدني، تقدمه بشكوى إلى نقيب المهن التمثيلية للحفاظ على حقوقه لدى الشركة المنتجة بعد إخلالها بكل ما تم الاتفاق عليه في التعاقد بينهما.

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