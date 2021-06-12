أول حفل غنائي يجمع إليسا ووائل كافوري بعد التصالح.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تستعد النجمة والمطربة إليسا لإحياء حفل غنائي، الايام المقبلة، يشاركها فيه المطرب وائل كافوري، وذلك بعد تصالحهما الفترة الأخيرة.

ومن المقرر ان يحيي كل من وائل كافوري وإليسا حفل غنائي، يوم الخميس المقبل الموافق 17 من شهر يونيو الجاري في العاصمة السعودية الرياض.

فيما تستعد النجمة إليسا لإحياء حفل غنائي في مدينة أربيل عاصمة كردستان العراق يوم 26 من يونيو الجاري.

من جانبه أطلق وائل كافوري أحدث أغنياته مؤخرًا، وهي أغنية “كلنا مننجر” من كلمات علي المولى، وألحان رامي شلهوب وجمال ياسين، وهي تتر مسلسل “داون تاون” الذي سيعرض قريبًا.

وشهدت الفترة الأخيرة نشوب خلاف بين كل من وائل كافوري وإليسا، تسبب في خصام دام لفترة طويلة ولكن انتهى الخلاف عقب تفشي فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، كشفت الفنانة العراقية رحمة رياض، عن خلاف نشب بينها وبين الفنانة إليسا، ورفض الفنانة اللبنانية إليسا الغناء معها في برنامج ستار أكاديمي مشيرة إلى أن الموقف أحزنها.

وأوضحت رحمة رياض أن الموقف مر عليه كثيراً لكنه حزنت بشدة وقتها ولكنه لم يسبب غضب في قلبها تجاه إليسا لأنها تحبها وتراها مثالاً للمرأة القوية والنجمة.

وفي وقت سابق،دخلت النجمة اللبنانية إليسا في نوبة بكاء خلال حلولها ضيفةً على برنامج أغاني من حياتي المذاع على شاشة mbc، وذلك عند حديثها عن أغنية قهوة الماضي، مشيرة إلى ان الأغنية تدور حول الحنين لشخص لم يعد موجوداً، في إشارة إلى استذكارها لحظة فقدان والدها .

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