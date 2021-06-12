بعد دلال عبد العزيز.. هنا الزاهد تعلن عن تعرض والدتها لأزمة صحية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الفنانة هنا الزاهد عن تعرض والدتها لأزمة صحية تطلبت نقلها إلى المستشفى والخضوع لعملية جراحية.

وطالبت النجمة هنا الزاهد الجمهور ومتابعيها بالدعاء لوالدتها، وذلك من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام.

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كتبت هنا الزاهد “ارجو الدعاء لوالدتي بالشفاء العاجل، فأنها اليوم تقوم بإجراء عملية هامة فنأمل بالخروج منها سالمة إن شاء الله”.

لم تفصح هنا الزاهد عن أي تفاصيل تخص عملية والدتها أو حالتها الصحية فقط اكتفت بطلب الدعاء لها.

يذكر أن هنا الزاهد شاركت جمهورها صور وفيديوهات من رحلتها الأخيرة إلي تنزانيا مع زوجها الفنان أحمد فهمي من خلال صفحتها الرسمية على موقع الأنستجرام.

كما قدمت الزاهد بطولة مسلسل “حلوة الدنيا سكر” والذي عرض قبل الموسم الرمضاني وشاركها بطولة العمل عدد من النجوم من بينهم محمود عبد المغني، محمد الكيلاني، محمد الشرنوبي وغيرهم. ينقسم المسلسل إلي عدة قصص مختلفة مدة كل قصة خمس حلقات.