شكرا لاهتمامكم بخبر تفاصيل واقعة الطفل «حسن» ضحية متسابق «ذا فويس كيدز»: كسرله الجمجمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - جدلًا واسعًا شهدته مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الأخيرة، بعد واقعة عنف صدرت على يد الطفل معاذ عيسى، أحد المشاركين في برنامج المسابقات «فويس كيدز»، والتي كان ضحيتها الطفل حسن شريف علوان، ذو الـ15 عامًا.

بدأت القصة بمقابلة «معاذ» لـ «حسن» وتلفظ معه ببعض الكلمات محاولًا استفزازه، ليقوم بعد ذلك بالاعتداء عليه بمفتاح على رأسه ما أدى لكسر في الجمجمة ودخول المفتاح داخل رأسه.

وتقول والدة الطفل «حسن»، إن ابنها لم يكن صديقًا لـ«معاذ» فهما يجمعهما هو صلة الجيرة فقط.

وأشارت والدة الطفل «حسن»، إلى ان الواقعة أدت إلى إصابة ابنها لكسر في الجمجمة، وتطلبت إجراء جراحة عاجلة لنزع المفتاح من رأسه، مشيرة إلى أنه يحتاج حاليًا لفترة علاج طويلة.

وأضافت والدة الطفل «حسن»، أن ابنها سيلجأ إلى عملية قد تبدو معقدة في تفاصيلها، رغم طمأنة الدكتور أحمد كامل، أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب في كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة لها.

وقال الدكتور أحمد كامل، أن صعوبة العملية تكمن في إصلاح العظم التالف من الجمجمة وعيوبها، مشيرًا إلى انه سيقوم في البداية بإزالة الجسم الغريب،ومن ثم إصلاح الكسر والضرر المحيط بالعظم.

وتابع الدكتور احمد كامل، أن بعد ذلك سيتم إصلاح الأغشية ومعالجة أي التهاب يمكن أن يحدث، مثل دخول الأتربة أو أشياء غريبة أخرى، ثم إصلاح العظمة التالفة وإعادتها مرة أخرى لمكانها.

وشارك معاذ عيسى، في الموسم الثالث لبرنامج ذافويس كيدز، وكان وقتها بعمر 13 عامًا، مقدمًا أغنية «عيلة تايهة يا ولاد الحلال» لنجم الغناء الشعبي أحمد عدوية.

وانبهرت بمعاذ عيسى الفنانة نانسي عجرم، وتحمست له، ولكنه اختار أن ينضم لفريق الفنان محمد حماقي.

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