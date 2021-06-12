بفستان جرىء.. مايان السيد تصدم الجميع في حفل زفاف محمد فراج

عدن - ياسمين عبد العظيم - بإطلالة جريئة، حضرت الفنانة الشابة مايان السيد، حفل زفاف الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي، والذي أقيم امس الجمعة 11 يونيو 2021.

وقامت الفنانة الشابة مايان السيد، بنشر صور لها بفستان جرىء ، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، من حفل زفاف الفنان محمد فراج.

وظهرت الفنانة مايان السيد، في الصور بشكل مختلف لفت إليها جميع الأنظار في حفل زفاف كلاً من الفنان محمد فراج وبسنت شوقي.

وظهرت مايان السد وهي ترتدي فستان يشبه “عروسة البحر”، مفتوح فيما وصفه البعض بأنه إطلالة جريئة منها .

وتصدر اسم الفنانة الشابة مايان السيد، مؤشرات البحث على موقع جوجل العالمي، والتريندات في مصر، اليوم السبت 12 يونيو 2021، لزيادة البحث عنه.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة مايان السيد، كان بمشاركتها في شهر رمضان الماضي بدورها في مسلسل “حرب أهلية” بطولة النجمة يسرا وجميلة عوض وباسل خياط وأروى جودة ورشدى الشامي وسينتيا خليفة، إنتاج العدل جروب، وتأليف منة عدلي القيعي وأحمد عادل، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

كما أن اَخر أفلام مايان هو بنات ثانوي الذي شاركت في بطولته بجانب جميلة عوض، وهنادي مهنا، وإخراج محمود كامل.

كما شاركت الفنانة مايان السيد في مسلسل كأنه امبارح مع رانيا يوسف ومحمد الشرنوبي، والذي حقق نجاح كبير.

اقرأ ايضًا: