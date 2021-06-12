منة فضالي تخطف أنظار الجمهور بـ إطلالة جذابة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت الفنانة المتألقة منه فضالي صورة جديدة لها عبر حسابها على تطبيق نبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وظهرت منة فضالي في صورة جديدة لها فضالي بمكياج جذاب وإطلالة صيفية من خلال صورة جديدة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

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وكتبت منة فضالي تعليقا على الصورة قائلة: «morning».

وشاركت منة فضالي في مسلسل «نسل الأغراب»، وهو من بطولة كلّ من أحمد السقا، وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبد الناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.