أم لطفلتين وخلعت الحجاب.. ما لا تعرفه عن زينب فياض ابنة هيفاء وهبي

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدرت زينب فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، مؤشرات البحث على موقع جوجل العالمي في مصر، اليوم السبت 12 يونيو 2021.

ويأتي ذلك تزامنًا مع خضوع زينب فياض، لعملية جراحية الأيام الماضية، ونشرها صورة عبر حسابها على إنستجرام وهى على السرير المستشفى، وكتبت عليها قائلة: “موعد عمليتى دعواتكم”.

وتساءل الكثير من الجمهور عن سبب إجرائها عملية جراحية، وزعم الكثير أنها عملية جراحية لتجميل الأنف، فيما تمنى البعض لها في التعليقات الشفاء العاجل.

موقع “لايف نيوز” يرصد في النقاط التالية، كل المعلومات عن زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، على النحو التالي:

زينب فياض من مواليد 24 يونيو 1993