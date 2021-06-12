شكرا لقرائتكم خبر عن متع عينك .. مي عمر لبست أبو فتحه وكشفت المنطقة الحساسة: اكتسحت رانيا يوسف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة مي عمر متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت مي عمر بإطلالة عصرية انيقة ، مرتدية فستان قصير باللون الأبيض ، مما عكس رشاقتها وتناسق قوامها الممشوق.

أما من الناحية الجمالية، تركت شعرها مسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها مع لون الكشمير في الشفاه.

و كان أحدث أعمال مي عمر مسلسل “نسل الأغراب” والذي عرض في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كراره للمرة الأولى في الدراما.

شارك في بطولة العمل كل من: مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.