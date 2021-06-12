بسنت شوقي تنشر صور جديدة من حفل زفافها على محمد فراج.. (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الاخيرة، تداول صور لحفل زفاف الفنان محمد فراج وبسنت شوقي، الذي أقيم أمس الجمعة، وسط حضور كبير لعدد كبير من الفنانين.

وأقيم حفل زفاف الفنان محمد فراج وبسنت شوقي، أمس الجمعة في أحد الأماكن المفتوحة بالقاهرة، وحضره عدد كبير من النجوم.

وتداول راد مواقع السوشيال ميديا صور ومقاطع فيديو للقطات من حفل الزفاف، والذي نال على إعجاب الجميع من جمهور ومتابعي النجم محمد فراج وبسنت شوقي.

وخلال الساعات الاخيرة، نشرت بسنت شوقي، صور جديدة من حفل زفافها مساء أمس على الفنان محمد فراج، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي Facebook.

وظهر الفنان محمد فراج مرتديًا بدلة كلاسيكية، وعروسته بسنت شوقى فستانًا باللون الأبيض، نال إعجاب جميع المتابعين وتم تداول الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن آخر أعمال بسنت شوقي ، كان بمشاركتها في مسلسل “لحم غزال” مع غادة عبد الرازق وعمرو عبد الجليل.

جدير بالذكر، أنه تم تأجيل حفل زفاف النجم محمد فراج وبسنت شوقي، عدة مرات ،وذلك بسبب انشغال محمد فراج بتصوير عدد من المسلسلات الفنية التي كان يجسد دور فيهم.

وكان أخرمسلسل شارك فيه محمد فراج هو مسلسل“لعبة نيوتن” بطولة منى زكي، والأخر “ضد الكسر” بطولة نيللي كريم، والمسلسلام تم عرضهما في رمضان 2021 الماضي، وحققا نجاح كبير.

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